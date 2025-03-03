Yangın, saat 09.45 sıralarında Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak 5. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle kargo firmasının deposunda çıkan yangın üst katlara sirayet etti.

Dumanları fark edenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken üst katlarda oturan bir hasta komşularının yardımıyla binadan çıkarıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürülürken depo ve içindeki malzemeler zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.