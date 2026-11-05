İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması faciayla sonuçlandı. Göçük altında kalan iki işçi kardeşten biri ekiplerce canlı olarak çıkarılırken, diğer kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 12.35 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Köprüyolu Caddesi üzerindeki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş makineleriyle yürütülen kuyu temel kazısı sırasında yağışlar nedeniyle gevşeyen zemin aniden kaydı. Tonlarca toprağın kaymasıyla şantiyede çalışan Muhittin Uzunoğlu ve Hasan Uzunoğlu isimli iki kardeş işçi göçük altında kaldı.

ZAMANA KARŞI YARIŞ BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede emniyet şeridi çekerek güvenlik çemberi oluştururken, arama-kurtarma ekipleri zaman kaybetmeden göçük altındaki işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

BİR KARDEŞ SAĞ ÇIKARILDI, DİĞERİNDEN ACI HABER GELDİ

Ekiplerin yürüttüğü titiz ve yoğun çalışma neticesinde işçilerden Muhittin Uzunoğlu, toprak altından canlı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Muhittin Uzunoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Toprak altında kalan diğer işçi Hasan Uzunoğlu'nu kurtarmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise acı bitti. Ekiplerin destekli kazı ve tahliye çalışmaları sonucunda Hasan Uzunoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz işçinin naaşı, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Olayın yaşandığı alanda incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, kuyu temel kazısı esnasında kaymanın yaşandığını ve tüm kurumların seferber olduğunu belirtti.

Görgü tanıklarından Semih Dalfesoğlu, kentsel dönüşüm alanında beton ve temel çalışması yapıldığını belirterek, "Birkaç gündür devam eden yağmur nedeniyle toprak çok ıslaktı ve kayma meydana geldi" dedi. Mahalle sakinlerinden Atilla Güneş ve Faik Bilgi ise büyük bir sarsıntı ve gürültü hissettiklerini, ekiplerin hızla olay yerine geldiğini ifade etti.

Olayla ilgili geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatıldı.