İstanbul Bahçelievler'de temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı yıkıldı. İnşaatın bitişiğindeki 6 ve 7 katlı iki binada bulunan toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İstinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkılınca bitişikteki binalarda oturanlar panikle dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağa güvenlik şeridi çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. İki binaya ait bahçe duvarının da yıkıldığı görüldü.

Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi. Binalarda sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.