MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması önerisi, Cumhur İttifakı’nın yerel yönetim reformu hazırlığıyla birlikte yeniden gündemde. Kulislerde, önerinin hayata geçirilmesi halinde DEM Parti’nin 2024 yerel seçimlerinde kazandığı Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerinin sınırlarının nasıl etkileneceği üzerinde duruluyor.

İnternet Haber’in aktardığına göre Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” süreciyle bağlantılı olarak dile getirdiği önerinin, uygulanması durumunda idari yapıda önemli değişikliklere yol açabileceği değerlendiriliyor. Yeni il ve ilçelerin kurulması henüz öneri aşamasında bulunuyor.

BORÇLANMA VE HARCAMALARA DAHA SIKI DENETİM HEDEFİ

AKP’nin hazırladığı yerel yönetimler reformu taslağı ise belediyelerin mali yönetimi, imar uygulamaları, planlama süreçleri ve vatandaşların karar alma mekanizmalarına katılımı gibi başlıkları kapsıyor. Çalışmayla mali yapının yeniden düzenlenmesi, şeffaflığın artırılması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan taslakta, belediyelerin borçlanma ve harcama süreçlerinin daha sıkı denetlenmesi hedefleniyor. Risk yönetimi ve performans değerlendirmelerinin kapsamının genişletilmesi, mali denetimlerin etkinleştirilmesi ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi de taslakta yer alıyor.

TASLAĞIN İKİ LİDERE SUNULMASI PLANLANIYOR

İnternet Haber’in Milliyet’e dayandırdığı bilgiye göre, AKP ile MHP arasındaki temaslarda taslağın MHP’nin görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirilmesi bekleniyor.

Çalışmaya son şekli verildikten sonra taslağın Erdoğan ve Bahçeli’ye sunulması, ardından TBMM gündemine taşınması planlanıyor.