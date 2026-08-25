MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesindeki yazılarına kısa süreli bir ara verdiğini duyurdu.
Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkgün gazetesindeki Başyazı ve iç yazılarıma kısa bir süreliğine ara veriyorum. Değerli okuyucularımın bilgisine. Yeniden buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Uzun süredir MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanlığını yürüten Çiçek, partinin resmi görüşlerini ve liderin değerlendirmelerini paylaşıyordu.