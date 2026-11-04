MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması önerisi, il olması düşünülen ilçeler arasındaki Ergani'de karşılık buldu. İlçe sakinleri, böyle bir kararı memnuniyetle karşılayacaklarını belirtirken esnaf da iş imkanları ve altyapı ihtiyaçlarına dikkat çekti.

AKP Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, "Ergani'nin il olması bizi çok mutlu eder. Ergani şehirlerarası yol üzerinde, güzergahı çok iyi olan ilçe, il olmayı hak ediyor. Birçok ilden büyük bir ilçedir." dedi.

Ergani'nin Elazığ'ın Maden ilçesiyle iç içe olduğunu belirten Yılmaz, Maden'in ekonomik olarak yüzde 90 oranında Ergani'ye bağlı olduğunu savundu. Yılmaz, Ergani'nin il olmasının Maden ve Alacakaya için de iyi olacağını ifade etti.

ÖNCE ULAŞIM VE ALTYAPI SORUNLARI

Ergani'de esnaflık yapan Recep Kılıçkap, ilçenin il olmasının kendilerini sevindireceğini ve iş imkanlarını geliştirebileceğini söyledi. Kılıçkap, "Dicle, Çermik, Çüngüş var potansiyeli var. Ergani il olmaya müsait. Bu konuda Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederiz." diye konuştu.

Esnaf Cengiz Ercengiz ise il statüsünden önce ilçenin ihtiyaçlarına dikkat çekti. Ercengiz, "İlçenin ulaşım, altyapı, mezarlık sorunları giderildikten sonra niye il olmasın. Bunlar anlatılmalı, Ergani il olmayı hak ediyor, nüfus siyasi coğrafi ulaşım olarak il olmaya layık." ifadelerini kullandı.

İlçede yaşayan Yasin Aral da Ergani'nin 145 bin nüfusa sahip olduğunu belirterek bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyeline işaret etti. Önerinin sözde kalmamasını isteyen Aral, Maden, Çermik, Çüngüş, Alacakaya, Arıcak ve Dicle'nin Ergani'ye katılmasının Diyarbakır'ın yükünü hafifleteceğini düşündüğünü söyledi.

100 İL, 1000 İLÇE ÖNERİSİ

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle kamu idaresinde önemli bir reform sürecinin hayata geçirildiğini belirtmiş; nüfus, demografik dağılım, şehirleşme, ekonomik ve sosyal dinamikler, teknolojik gelişmeler ve idari ihtiyaçların mülki idari yapıda da reform gerektirdiğini ifade etmişti.

Bu kapsamda 100 il, 1000 ilçe projesini gündeme getiren Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz." demişti. Bahçeli, il olması düşünülen ilçeler ve ilçe olabilecek beldelere ilişkin kanun teklifinin ilerleyen günlerde gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Bahçeli'nin il olabileceğini söylediği ilçeler bölgelere göre şöyle: