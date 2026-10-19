Yılanların büyük bir kısmı insanlara karşı saldırgan tutum sergilemese ve engerek gibi türler kemirgen nüfusunu dengeleyerek ekosisteme katkı sağlasa da, ev çevresinde görülmeleri çeşitli tedirginliklere yol açabiliyor. Martha Stewart portalında yer alan habere göre uzmanlar, mülk alanlarında yılan sayısının artmasında bahçelerdeki bazı düzenlemelerin etkili olduğunu belirtti.

Bilim insanları, yılanların yerleşim alanlarına yaklaşma nedenlerini ve bu durumun önüne geçmek için alınması gereken önlemleri aktardı.

SIK ÇALILAR VE GİZLENME ALANLARI RİSK OLUŞTURUYOR

Yılanların güneşte hızlı ısı artışı yaşadığını ifade eden Kuzey Colorado Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Steven P. Mackessy, bu canlıların korunmak için alçak ve sık çalı altlarını tercih ettiğini söyledi. Mackessy, bu alanların aynı zamanda kemirgenler için de cazip birer barınak olduğunu kaydetti.

California Polytechnic State University Biyolojik Bilimler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emily Taylor ise odun yığınları, taş öbekleri, istiflenmiş kiremitler, sac ve kontrplak gibi gereçleri "yılan sığınakları" olarak tanımladı. Taylor, bu yapıların oluşturduğu küçük boşlukların yılanlar tarafından yuva olarak kullanıldığını belirterek, bu malzemelerin evden uzakta tutulması veya tamamen kaldırılması gerektiğini bildirdi.

KEMİRGENLER YILANLARI ÇEKİYOR

Uzmanlar, kemirgenleri bahçeye çeken unsurların dolaylı olarak yılanları da bölgeye dahil ettiğini vurguladı. Kuş yemliklerinden yere dökülen tohumların fareler için cazip bir besin kaynağı oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Mackessy, bu durumun zincirleme olarak yılan varlığını artırdığına dikkat çekti.

BODRUM KATLARI VE SU KAYNAKLARINA DİKKAT

Evlerin bodrum katları, zemin altı boşlukları ve verandaların karanlık ile serin olmaları nedeniyle yılanlar tarafından tercih edildiği kaydedildi. Prof. Dr. Emily Taylor, bina çevresindeki çatlak ve deliklerin tel örgü, silikon veya çelik yünü ile kapatılmasının önemine değindi.

Öte yandan, havuz ve peyzaj göletlerinin yanı sıra sızdıran musluk ile hortumların da yılanları bölgeye çektiği aktarıldı. Yılanların hem su ihtiyacını karşılamak hem de suya gelen diğer canlıları avlamak amacıyla bu alanlara yöneldiği ifade edildi.

YILANLAR KIŞIN NERELERDE BARINIYOR?

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte sürüngenlerin sıcaklığın sabit kaldığı korunaklı alanlara çekildiği hatırlandı. Yılanların kış mevsimini geçirmek amacıyla bahçelerdeki kemirgen yuvalarını, taş duvar aralıklarını, kompost ve odun yığınlarını, çiçek tarhlarındaki malç tabakalarını ve kulübe ya da teras altlarındaki boşlukları kullandığı belirtildi.