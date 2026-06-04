Güney Amerika kökenli istilacı bir kertenkele türü olan "Arjantin siyah-beyaz tegu", ABD genelinde hızla yayılarak doğal yaşamı ve tarımı tehdit etmeye başladı. Florida, Teksas ve Güney Karolina'nın ardından Maryland ve Georgia eyaletlerine kadar sıçrayan bu dev sürüngenlerin popülasyonu kontrol edilemez boyuta ulaştı.

Yaşanan kriz üzerine Georgia Doğal Kaynaklar Dairesi (DNR), eyalet sakinlerine sıra dışı bir çağrıda bulunarak, bu kertenkeleleri gördükleri yerde ateşli silah veya benzeri araçlarla etkisiz hale getirmelerini, bunu yapamıyorlarsa acilen yetkililere bildirmelerini istedi.

Euronews'te yer alan habere göre, boyları 1,3 metreye, ağırlıkları ise 15 kilograma kadar ulaşabilen bu dev kertenkelelerin ABD'ye egzotik evcil hayvan ticareti yoluyla girdiği, sahipleri tarafından doğaya salınmasıyla da hızla çoğaldığı belirtiliyor.

30'DAN FAZLA YUMURTA BIRAKABİLİYOR

Tek seferde 30'dan fazla yumurta bırakabilen ve soğuk kış şartlarında bile hayatta kalabilen tegular, çok güçlü bir üreme potansiyeline sahip. İnsanlara doğrudan saldırmasalar da sıkıştırıldıklarında keskin dişleri ve güçlü çeneleriyle ciddi yaralanmalara yol açabilen bu canlılar, aynı zamanda ölümcül salmonella bakterisi ve yabancı parazitler taşıyor.

Uzmanlar, teguların iştahlı beslenme alışkanlıklarının Amerikan ekosistemini çöküşün eşiğine getirdiğini vurguluyor. Tarım ürünlerine büyük zarar veren dev kertenkeleler; kuş, tavuk, timsah ve özellikle nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yumurtalarını yiyerek yerli türlerin geleceğini karartıyor. Florida ve Güney Karolina'da evcil hayvan olarak beslenmesi tamamen yasaklanan bu istilacı türe karşı vahşi yaşam yetkilileri zamanla yarışıyor.