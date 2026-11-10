Bahçede kompost yapanların sıklıkla yaptığı bir hata, kısa sürede fare ve sıçan sorununa yol açabiliyor. Özellikle bazı mutfak atıkları, yaydıkları yoğun kokular nedeniyle kemirgenleri bahçeye çekerek kolay ulaşılabilir bir besin kaynağı oluşturuyor.

Evdeki organik atıkları değerlendirerek doğal gübre elde etmek isteyenlerin tercih ettiği kompost yöntemi, yanlış yiyecekler kullanıldığında istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Özellikle et, balık ve peynir artıkları, kemirgenleri cezbeden atıkların başında geliyor.

Bu yiyecekler ayrışma sırasında ortaya çıkardıkları yoğun kokularla fare ve sıçanların dikkatini çekebiliyor. Güçlü koku alma duyusuna sahip kemirgenler, besin kaynağını kısa sürede bulabiliyor. Ayrıca kompostta kolayca yiyecek bulmaya başlayan fareler, bölgeye tekrar gelerek zamanla bahçeye yerleşebiliyor.

TOPRAĞIN DENGESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Hayvansal gıdaların komposta atılması yalnızca kemirgen sorununa yol açmıyor. Bu atıklar kötü kokuların oluşmasına ve kompostun doğal ayrışma sürecinin aksamasına da neden olabiliyor. Böylece toprağı zenginleştirmek amacıyla hazırlanan kompost, bahçede istenmeyen bir soruna dönüşebiliyor.

ET, BALIK VE PEYNİR ARTIKLARINI ATMAYIN

Kemirgenleri bahçeden uzak tutmak için klasik ev tipi kompostlarda et, balık ve peynir artıklarından kaçınmak gerekiyor. Bunun yerine sebze ve meyve kabukları, kahve telvesi, yumurta kabukları ve kuru yapraklar tercih edilebiliyor.

Ayrıca kompostun yeşil ve kahverengi atıklar arasında dengeli hazırlanması, düzenli havalandırılması ve kötü kokuların kontrol edilmesi de sağlıklı bir ayrışma süreci için önem taşıyor.