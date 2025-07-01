Bahçenize sabun bırakmanın aslında çok fazla faydası bulunuyor. Özellikle fareler, haşerelerin baş düşmanlarından biri. Bir kalıp sabun bazı hayvanları bitkilerinizden uzak tutmak için yeterli olabilir.

BAHÇEYE SABUN KOYMANIZ İÇİN 5 NEDEN

Güzel kokan bir sabun kalıbı bahçenizi tahrip eden bazı hayvanlar için caydırıcı bir koku. Hayvanların hassas burunları bu kokuyu kolaylıkla alır ve bahçeden uzaklaşmasını sağlar. Fakat bunun için kokusunun kalıcı olduğu bir sabun tercih etmelisiniz. Sabunu bahçe çitine asın ya da bir çubuğun uçuna takıp bahçenin herhangi bir yerine dikebilirsiniz.

Yağmurlu bir gün sizi rahatsız ederse eğer sabunu parçalara ayırarak toprağa karıştırabilirsiniz. Bu durum sinek ve böcekleri hem bahçeden hem evden uzak tutar.

Bazı çiçeklerden vazgeçemiyor ama böcekleri de çekiyor diyorsanız yine bir kalıp sabunla bu işi halledebilirsiniz. Bahçe ya da evinizin bazı bölgelerine bırakacağınız sabun kalıbı böcekleri evden uzaklaştıracaktır. Diğer bir yöntem ise sabunu evin ahşap kısımlarına sürmek olabilir. Eğer evime zarar verir diyorsanız bir parça iple de asabilirsiniz.

HEM BÖCEKLERİ HEM YABANİ OTLARI TEMİZLİYOR

Sabun kalıbı ayrıca sivrisinek kovucu olarak da kullanılıyor. Bahçenizden ya da evinizden bu sineklerden kurtulmak istiyorsanız bir kalıp sabun işinizi görecektir.

Bahçenizde böcek ya da böcek yumurtaları varsa eğer bitkilerinizin yapraklarına sabun sürebilirsiniz. Ya da sabunu bir kovaya koyup, sabunlu suyla bitki köküne

İstenmeyen otlardan da sabunla kurtulabilirsiniz. Sabun parçalarıyla bu yabani otların yetişmesini engelleyebilirsiniz. Ya da sprey haline getirip de kullanabilirsiniz. Bunun için sabunu sirkeyle karıştırıp bitkilerinizin köklerine sıkabilirsiniz.

Peki sabun neden bu kadar etkilidir? Nedeni çok basit! Çünkü sabunun yapışkan bir özelliği var. Bundan dolayı böcekler üzerinde oldukça etkili.