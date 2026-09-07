Uzmanlar, eylül ayı itibarıyla bahçe ve seralarda karabiber kullanımının bitki sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu belirtti. Yapılan araştırmalar, karabiberin zararlı böceklere karşı koruma sağladığını ve bakteriyel enfeksiyonların önüne geçtiğini gösteriyor.

DOĞAL PESTİSİT ETKİSİ

Weekand bünyesindeki uzmanlar, karabiberin kimyasal böcek ilaçlarına alternatif doğal bir pestisit işlevi gördüğünü ifade etti. Karabiberin; testereli sinekler, tırtıllar ve evcil hayvanların bitkilere verebileceği zararları engellemede etkili olduğu kaydedildi.

Ottawa Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, karabiberin çam testereli sineği ve doğu çadır tırtılı gibi böcek türleri üzerinde 24 saat içinde sonuç verdiği tespit edildi. Karabiberin yeraltı sularını kirletmediği, insan ve hayvan sağlığına zarar vermediği ve zararlı böceklerde direnç gelişimine yol açmadığı vurgulandı.

BAKTERİ VE MANTARA KARŞI KORUMA

Karabiberin antibakteriyel ve antifungal (mantar önleyici) özellikleri sayesinde, hava akışının az ve sulamanın yoğun olduğu sera gibi alanlarda küf, çürüme ve hastalıklara karşı koruma sağladığı belirtildi. Toprağa karıştırılan karabiber bileşenlerinin bitki tarafından emilerek bakterilerin çoğalmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

YAPRAK BİTLERİYLE MÜCADELE EDİYOR

Molecules dergisinde 2021 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, karabiber yağının yeşil şeftali yaprak bitine karşı %80 oranında öldürücü etki gösterdiği saptandı. Uzmanlar, karabiberin bitkilerin özsuyunu emerek zayıflatan ve hastalık taşıyan yaprak bitleriyle mücadelede etkili bir yöntem olduğunu kaydetti.