BAHÇESARAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BAHÇESARAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/75 Esas

DAVACI :SIDKI TEMUR, 52804062210- Yaşlıkavak Mah. Garip Sk. N:18 Bahçesaray/VAN

DAVALILAR : 1- BAHÇESARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAHÇESARAY MALMÜDÜRLÜĞÜ

Davacı vekili mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; Van ili Bahçesaray İlçesi Yaşlıkavak Mah. 183 Ada 9 Parselde kaim taşınmaz yaklaşık 40-50 yıl boyunca sırasıyla önce müvekkilin dedesi Ömer TEMUR ve babası Mehmet TEMUR tarafından iyiniyetli malik sıfatıyla zilyetliğinde yer aldığını, müvekkil babası ve dedesinden kendisine kalan taşınmaz haksız ve hukuka aykırı şekilde mera alanı olarak davalı taraflar adına tescil edildiğini, 27.09.2011 tarihinde yapılan kadastro işlemlerinde mera olarak kaydedilen taşınmaz davacı müvekkil ve ailesi tarafından iyiniyetli şekilde davasız ve aralıksız 50 yıldan beridir kullanıldığını, Van ili Bahçesaray İlçesi Yaşlıkavak Mah. 183 Ada 9 Parsel numaralıtaşınmazın tapu kaydının iptali müvekkiller lehine tesciline karar verilmesi talebiyle dava açmış olduğu, iş bu davanın duruşmasının 02/07/2026 günü saat: 10:15'de Bahçesaray Adliyesinde yapılacağı ilan olunur.

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