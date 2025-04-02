Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup yarı final üçüncü ve son maçında İspanya'nın Gran Canaria takımına 76-72 mağlup oldu.
Karşılaşmanın en skorer ismi Bahçeşehir Koleji’nde 22 sayı üreten Jaleen Smith oldu. Bu sonucun ardından Gran Canaria adını finale yazdırırken, Bahçeşehir Koleji ise organizasyona veda etti.
Gran Canaria finalde, Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
- SALON: Sinan Erdem
- HAKEMLER: Tomislav Hordov, Saso Petek, Guido Giovannetti
- BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Şehmus Hazer 13, Smith 22, Odiase 11, Bouteille 5, Cavanaugh 6, Ponitka 4, Furkan Korkmaz 3, Kenan Sipahi 5, Simonovic 1, Massingburg 2
- GRAN CANARIA: Albicy 7, Shurna 5, Brussino 10, Thomasson 7, Tobey 11, Conditt IV 6, Homesley 19, Ngouama, Pelos 8, Salvo 3
- 1’İNCİ PERİYOT: 18-19
- DEVRE: 42-41
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-60