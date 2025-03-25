BKT Eurocup yarı finalinde Gran Canaria'yı ağırlayan Bahçeşehir Koleji, maçtan 74-66 galip ayrılarak 2’nci maç için önemli bir avantaj sağladı. Temsilcimiz, yarı final serisinde İspanya’daki maçı da kazanırsa finale yükselecek.

İki galibiyete ulaşan taraf, final serisinde Valencia–Hapoel Tel Aviv eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Maçın en skorer ismi ise 20 sayı üreten Simonovic oldu.

Karşılıklı 3 sayılık atışlarla ve dengeli bir skorla başlayan ilk periyodun sonlarında baskılı savunmayla rakibini hataya zorlayan temsilcimiz 1’inci periyodu 27-21 önde tamamladı.

2’nci periyoda milli oyuncular Şehmus Hazer ve Furkan Korkmaz’ın etkili oyunuyla başlayan Bahçeşehir Koleji, bu periyodun ilk 4 dakikasında rakibine sadece 2 sayı şansı tanıdı. Periyot sonunda savunma direncini kaybederek rakibinin pota altından sayılar üretmesine engel olamayan kırmızı-lacivertliler soyunma odasına 12 sayı farkla önde gitti: 49-37.

İkinci yarıya sert savunmayla başlayan ve rakibine kolay sayı şansı tanımayan temsilcimiz 3’üncü periyodu da 62-52 önde tamamladı.

Bahçeşehir Koleji son periyotta hücumlardan boş dönüp rakibinin de kolay sayı üretmesine engel olamayınca rakip takım farkı eritmeyi başardı. Son dakikalarda taraftar desteğini arkasına alan ve özellikle Simonovic’le pota altında etki olan temsilcimiz maçtan 74-66 galip ayrıldı.