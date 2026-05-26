Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Trabzonspor’u 91-65 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Karşılaşmaya etkili başlayan İstanbul ekibi, ilk periyodu 26-19 üstün tamamladı. Devreye 47-34 önde giren Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyrek sonunda farkı 24 sayıya çıkararak skoru 67-43 yaptı. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, parkeden 91-65 galip ayrıldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hale 22, Williams 12, İsmet Akpınar 11, Flynn 9, Homesley 8, Mitchell 8, Cavanaugh 7, Furkan Haltalı 7, Ponitka 5, Göktuğ Baş 2, Ahmet Arda Aydın
TRABZONSPOR: Hamm 16, Reed 15, Tinkle 8, Taylor 7, Girard 7, Yeboah 5, Berk Demir 3, Alican Güney 2, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz
1'İNCİ PERİYOT: 26-19
DEVRE: 47-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-43