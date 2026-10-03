İngiltere'nin Suffolk bölgesinde 1992 yılında yaşanan sıradan bir arayış, arkeoloji tarihine geçecek devasa bir keşifle sonuçlandı. Bahçesinde kaybettiği çekicini bulabilmek için metal dedektörüyle aramaya başlayan emekli Eric Lawes, toprağın altından gelen güçlü sinyalleri takip edince hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

Toprağın altında yoğun miktarda metal olduğunu fark eden duyarlı vatandaş, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen uzman ekiplerce başlatılan kazı çalışmalarında, Geç Roma İmparatorluğu dönemine ait muazzam bir hazine gün yüzüne çıkarıldı. Toplamda 14 bin 865 adet altın, gümüş ve bronz sikkenin yanı sıra çok sayıda değerli altın takı ile gümüş sofra eşyası topraktan çıkarıldı.

EN BÜYÜK KEŞİF OARAK ANILDI

Kısa sürede dünya çapında yankı uyandıran bu buluntu, çıkarıldığı bölgenin adıyla "Hoxne Definesi" olarak literatüre geçti. Britanya Adası’nda bugüne kadar bulunan en büyük Geç Roma dönemi hazinesi olma unvanını taşıyan keşfin, günümüzdeki maddi değerinin yaklaşık 4,3 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

ARADIĞI ÇEKİÇ DE HAZİNENİN YANINDAN ÇIKTI

Olayın en ilginç ve tebessüm ettiren detayı ise Lawes’un aslında hiçbir zaman define peşinde olmamasıydı. Yalnızca kaybettiği el aletini ararken milyonlarca dolarlık bir serveti ve tarihi mirası ortaya çıkaran Lawes, asıl amacına da ulaştı: Kazı çalışmaları sırasında aranan o çekiç de hazinenin hemen yanı başında bulundu.

Tesadüfi bir aramanın tarihi bir keşfe dönüştüğü bu olağanüstü olaydan çıkarılan paha biçilmez eserler ve elbette keşfin sembolü haline gelen o çekiç, bugün Londra'daki dünyaca ünlü British Museum’da sergilenmeye devam ediyor.