Fransa'da bahçesini kazarken servet değerinde bir keşfe imza atan adamın dürüstlüğü, hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Lyon yakınlarındaki Neuville-sur-Saone kasabasında yaşanan olayda, adı açıklanmayan bir Fransız, toprağa gömülü halde plastiğe sarılı altın külçeleri buldu.

Yaklaşık 616 bin sterlin (güncel kurla 39 milyon 543 bin 688 lira) değerindeki altınları doğrudan yerel makamlara teslim eden vatandaş, kanunlara uygun hareket etmeyi seçti. Olayın ardından Neuville-sur-Saone meclis üyesi Patrick Rachas, adamın örnek davranışını takdir ederek "Ben de kazmaya başlasam iyi olacak" diye espri yapsa da resmi süreç beklenildiği gibi ilerlemedi.

GÖMÜLÜ ALTINLAR VARİSLERE İADE EDİLDİ

Emniyet güçlerinin yürüttüğü detaylı inceleme sonucunda, gömülü altınların yaklaşık 20 yıl önce yasal yollarla satın alındığı belgelendi. Fransız mevzuatı gereği bu tür durumlarda bulunan hazine, ilk sahibine veya hayattaki varislerine iade edilmek zorunda.

MÜLK SAHİBİNE PAY VERİLMEYECEK

Konuyu hukuki açıdan değerlendiren Fransız hazine hukuku uzmanı avukat Antoine Beguin, altınları bulan kişinin herhangi bir maddi pay alma ihtimalinin neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Beguin, mevcut yasalara göre mirasçıların ortaya çıkacağını, hiçbir varis bulunamaması durumunda ise tüm servetin doğrudan devlete devredileceğini ifade etti.