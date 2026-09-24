İsveç’in Stockholm yakınlarındaki Mörkö Yarımadası’nda yazlığının bahçesinde balık yemi arayan bir kadın, ülke tarihinin en büyük gümüş sikke definesini gün yüzüne çıkardı. Yetkililere bildirilen ve koruma altına alınan buluntu, yapılan detaylı incelemelerin ardından devlet tarafından satın alındı.

24 BİNDEN FAZLA DİKKE VE TARİHİ OBJE ÇIKTI

İlk tahminlerde 20 bin civarında olduğu düşünülen hazineden yaklaşık 24 bin 100 adet gümüş sikke ile 144 adet farklı arkeolojik obje çıkarıldı. Toplam ağırlığı 4,7 kilogramı bulan ve "Hörningsholm Definesı" olarak adlandırılan koleksiyonun Viking Çağı ile Erken Orta Çağ dönemlerine ait olduğu belirlendi.

KRALİYET VE KİLİSE SİKKELERİ BİR ARADA

Uzmanların incelemelerine göre sikkelerin büyük bir bölümü 12. yüzyıla tarihleniyor. İncelemelerde şu önemli detaylar tespit edildi:

Sikkelerin bir kısmında Latince "KANUTUS" yazısının yer aldığı ve 12. yüzyılın ikinci yarısında hüküm süren İsveç Kralı Knut Eriksson dönemine ait olduğu anlaşıldı

Koleksiyonda, krallar yerine piskoposlar adına basılan ve üzerinde piskopos asası tutan figürlerin bulunduğu nadir örnekler yer alıyor.

Sikkelerin bir bölümünün Gotland menşeili olduğu ve üzerlerinde kilise mimarisini representations edebilecek figürlerin bulunduğu ifade edildi.

BULANA ÖDÜL VERİLECEK

İsveç Ulusal Miras Kurulu, yasal mevzuat gereği tarihi ve kültürel değeri son derece yüksek olan bu koleksiyonu kamulaştırma kararı aldı. Tarihi definenin özel mülkiyete geçmesini önleyerek devlet mirasına kazandıran kurum, buluşu gerçekleştiren kişiye 4 milyon İsveç kronu (yaklaşık 19 milyon 742 bin lira) ödeme yapılacağını açıkladı.