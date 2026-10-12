ABD’nin Montana eyaletindeki bir çiftlikte bulunan ve “Jodi” adı verilen yaklaşık 6 metre uzunluğundaki dinozor iskeleti, milyonlarca dolarlık tahmini değeriyle gündeme geldi. 27 Ekim’de Sotheby’s New York’ta açık artırmaya çıkarılması planlanan fosilin 6 milyon ila 9 milyon dolar (yaklaşık 296 milyon-444 milyon lira) arasında alıcı bulması bekleniyor.

Fosilin satışı, yalnızca astronomik fiyatıyla değil, bu tür keşiflerden gelir elde eden arazi sahiplerinin karşılaşabileceği vergi yükümlülükleriyle de dikkat çekti.

MİLYONLARCA DOLARLIK KAZANÇ EMEKLİ MAAŞINI ETKİLER Mİ?

ABD’de fosil satışından elde edilen gelirin nasıl sınıflandırıldığı, emeklilerin Sosyal Güvenlik ödemeleri açısından önem taşıyor. Mevzuata göre, belirli koşullarda yatırım veya sermaye kazancı olarak değerlendirilen gelirler, emeklilerin çalışma kazançları için uygulanan kesinti hesabına dahil edilmiyor.

Buna karşılık fosil kazısı ve satışı düzenli bir ticari faaliyete dönüşürse elde edilen kazanç farklı değerlendirilebiliyor. Böyle bir durumda gelir, emekli maaşına yönelik kesinti kurallarını ve ek vergi yükümlülüklerini etkileyebiliyor.

VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ DE ARTABİLİYOR

Fosilin sermaye varlığı olarak değerlendirilmesi, satış gelirinin vergiden muaf olduğu anlamına gelmiyor. Kazancın niteliğine ve elde tutulma süresine göre gelir vergisi uygulanabiliyor. Yüksek tutarlı kazançlar, Sosyal Güvenlik ödemelerinin vergilendirilen kısmını ve Medicare sağlık sigortası primlerini de artırabiliyor.

Uzmanlar, bu tür satışlarda fosilin mülkiyet geçmişinin, kazı anlaşmalarının ve önceki ticari faaliyetlerin belgelenmesinin önemine dikkat çekiyor çünkü milyonlarca dolarlık bir fosil satışı, elde edilen gelirin nasıl sınıflandırıldığına bağlı olarak farklı mali sonuçlar doğurabiliyor.