Almanya'da yaklaşık 300 kuş türü ürüyor ve bu türlerin yaklaşık yarısı sonbaharda göç ediyor. Her yıl 200 milyondan fazla kuş üreme alanlarını terk ederken kuzeyden ve doğudan on milyonlarca kuş da Almanya'ya geliyor. Bu kuşların bir bölümü ülkeyi yalnızca göç yolu üzerinde kullanırken bazıları kışı geçirmek için burada kalıyor.

Bu hareketlilik, bahçelerde yılın diğer dönemlerinde daha az rastlanan kuş türlerini gözlemlemek için de önemli bir fırsat sunuyor. NABU, kuş gözlem etkinliği kapsamında katılımcıların karşılaşabileceği türleri tanımalarına yardımcı olmak amacıyla internet sitesinde çeşitli kuş türlerine ilişkin bilgiler paylaşıyor.

Ekim ayında bahçelerde görülebilecek kuş türleri

Kızılgerdan: Turuncu-kırmızı renkli göğsü ve boğazıyla kolayca tanınan kızılgerdan, uzun bacaklarıyla çoğunlukla yerde sekerek hareket ediyor. Kuzeydoğudan gelen bazı kızılgerdanlar sonbaharda Almanya üzerinden göç ederken bazıları kışı ülkede geçiriyor.

İspinoz: Erkek ispinozların şarap kırmızısını andıran göğüsleri ve mavi-gri başları dikkat çekiyor. Kanatlarındaki iki beyaz çizgi de bu türün ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor. Sonbaharda İskandinavya, Baltık ülkeleri ve Rusya'dan Almanya'ya gelen ispinozları bahçelerde görmek mümkün.

Kızılkuyruk: Pas kırmızısı kuyruğuyla tanınan bu kuş, konduğu yerde kuyruğunu sık sık titretiyor. Sabahın erken saatlerinde çatı sırtları ve antenler gibi yüksek noktalara tüneyebiliyor. Kızılkuyruğun göç hareketliliği ekim ayının ortalarında en yoğun seviyeye ulaşıyor.

Şarkıcı ardıç kuşu: Göğsündeki koyu renkli beneklerle tanınan şarkıcı ardıç kuşu, özellikle olgun ağaçların bulunduğu eski bahçeleri tercih ediyor. Bu türün göçü ekim ayının başından ortasına kadar yoğunlaşıyor.

Sığırcık: Tüy dökümünün ardından açık renkli beneklerle kaplanan sığırcıklar, genellikle sürüler halinde hareket ediyor. Meyve ve böğürtlen gibi besinlerle beslenen bu kuşlara sonbaharda bahçelerde rastlanabiliyor.

Bahçedeki kuş gözlemleri nasıl bildiriliyor?

NABU, kuş göçünün çeşitliliğini belgelemek ve kuş popülasyonları hakkında veri toplamak amacıyla doğaseverleri gözlem etkinliğine katılmaya çağırıyor. Etkinliğe katılmak için uzman olmak gerekmiyor; hobi bahçıvanları da bahçelerinde gördükleri kuşları kaydederek çalışmaya katkı sağlayabiliyor.

Katılımcıların izlemesi gereken adımlar şöyle:

Gözlemleri kaydedin: Bahçenizde gördüğünüz kuş türlerini ve her türden kaç kuş gözlemlediğinizi not edin.

Türleri tanımlayın: Hangi kuşu gördüğünüzden emin değilseniz NABU'nun internet sitesindeki tür profillerinden yararlanın.

Gözlemlerinizi bildirin: Kaydettiğiniz bilgileri NABU'nun Birdwatch etkinliğine ait internet sitesi üzerinden sisteme girin.

Raporunuzu gönderin: Her etkinlik veya gözlem gezisi için tek bir rapor hazırlanması yeterli. Grup halinde yapılan gözlemlerde raporun gezi sorumlusu tarafından gönderilmesi öneriliyor.