Almanya'nın Bannewitz kasabasında bir belediye görevlisinin çim biçtiği sırada tesadüfen bulduğu yaklaşık 40.000 euro (yaklaşık 2.229.200 Türk Lirası) değerindeki altın külçelerin kime ait olduğuyla ilgili yasal süreç tamamlandı.

Alman Medeni Kanunu uyarınca tanınan 6 aylık yasal başvuru süresinin dolmasıyla birlikte, sahipsiz kalan 10 adet altın külçe resmen Bannewitz Belediyesi'nin mülkiyetine geçti.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Süreç boyunca belediyeye 10'dan fazla kişiden mülkiyet iddiası geldi. Başvuruda bulunanlar arasında altınları yürüyüş yaparken cebinden düşürdüğünü öne sürenlerin yanı sıra, kaza yapan bir insansız hava aracından (drone) düştüğünü savunanlar da yer aldı. Ancak polisin yürüttüğü incelemelerde ve gelen taleplerde, ambalajlar üzerindeki seri numaralarıyla eşleşen resmi bir satın alma faturası veya mülkiyet kanıtı sunulamadı. Altınların herhangi bir suç faaliyetiyle bağlantısı da tespit edilemedi.

GELİR YEREL DERNEKLERE DAĞITILACAK

Bannewitz Belediye Başkanı Heiko Wersig, mülkiyeti belediyeye geçen altın külçelerin satılmayarak veya doğrudan yerel kamu yararına çalışan kuruluşlara devredilerek değerlendirileceğini açıkladı.

Belediye Meclisi kararıyla yaklaşık 2,2 milyon TL değerindeki bu servet; kasabadaki gönüllü itfaiye teşkilatı, spor kulüpleri, müzik okulları ve gençlik faaliyetleri yürüten yerel derneklere bağışlanacak.