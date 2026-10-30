Kış aylarının kapıyı çalmasıyla birlikte hava sıcaklıkları hızla düşerken, müstakil ev ve bahçe sahiplerine kritik çağrı yapıldı. Bahçesinde, terasında ya da balkonunda dış mekan musluğu bulunanların dondurucu soğuklar bastırmadan önce acilen harekete geçmesi gerekiyor. Uzmanlar, Kasım ayının ilk haftası bitmeden alınmayan basit bir tedbirin kış ortasında binlerce liralık tesisat hasarına ve patlayan borulara yol açabileceğine dikkat çekti.

BİNLERCE LİRALIK MASRAF ÇIKARIYOR

Yaz boyunca bahçe sulamadan araç yıkamaya kadar hayatı kolaylaştıran dış mekan muslukları, sıfırın altına inen sıcaklıklarda adeta birer saatli bombaya dönüşüyor. Tesisat uzmanlarına göre metal aksam ve boru hatları, donma riskine karşı evin en savunmasız noktalarını oluşturuyor. Su şebekesi yönetimleri ve uzmanlar, musluk içinde kalan durgun suyun donarak genleştiğini ve bu durumun yalnızca musluk başlığını çatlatmakla kalmayıp duvarın içinden geçen ana boruları dahi patlatabileceğini vurguluyor. Dışarıdaki dondurucu havayı doğrudan evin iç tesisatına ileten açık hatlar, geri dönüşü çok daha pahalı su baskınlarına zemin hazırlıyor.

KASIM AYININ İLK HAFTASINDA MUTLAKA YAPIN

Kış ortasında kabus yaşamamak için öncelikle dış musluğa giden su hattının evin içinde veya bodrumda yer alan özel izolasyon vanasından tamamen kesilmesi gerekiyor. Vanayı kapattıktan hemen sonra dışarıdaki musluğu sonuna kadar açıp borularda ve musluk gövdesinde sıkışıp kalan tüm suyu tahliye etmek donma riskini doğrudan sıfırlıyor. Son aşamada ise açıkta kalan musluk başlığı ile duvardan çıkan boru kısımlarının özel koruyucu kılıflar, strafor kaplamalar ya da kalın izolasyon süngerleriyle sıkıca sarılması tavsiye ediliyor. Sert ayazlar bastırmadan ve Kasım ayının ilk haftası geride kalmadan yapılacak bu birkaç dakikalık müdahale, ev sahiplerini fahiş tamirat faturalarından kurtarıyor.