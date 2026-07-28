Dünyanın en pahalı baharatı olarak kabul edilen ve 'kırmızı altın' olarak adlandırılan safran bitkisinde kritik hasat dönemi başladı. Bahçesinde ve tarlasında safran yetiştiren üreticiler, ekim ayı itibarıyla başlayan toplama sürecinde yüksek katma değerli ürünlerini piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Geleneksel tarım ürünlerine kıyasla birim alandan en yüksek geliri sağlayan tıbbi ve aromatik bitkilerin başında gelen safran, sonbahar dönemiyle birlikte çiçeklenme evresine girdi. Yılda sadece bir kez, ekim ve kasım aylarını kapsayan sınırlı zaman diliminde çiçek açan bitki, tarladan toplanma ve işlenme süreçlerinin hassasiyeti nedeniyle yüksek piyasa değerini koruyor.

KİLOGRAM FİYATI REKOR KIRIYOR

Safran bitkisinin en değerli kısmı, mor çiçeklerin ortasında yer alan ve biyoaktif bileşenler bakımından zengin olan 3 adet kırmızı tepecikten oluşuyor. Kimya, ilaç, kozmetik ve gastronomi sektörlerinde hammadde olarak kullanılan bu lifler, işlenme safhasının ardından gram bazında satılıyor.

Piyasada kilogram fiyatı kaliteye ve saflık derecesine göre 250.000 TL ile 400.000 TL arasında alıcı bulan safranda, tek bir dönümlük alandan ortalama 1 ile 1,5 kilogram arasında ürün elde edilebiliyor. Sadece bir kilogram safran elde edebilmek için yaklaşık 150 bin ila 200 bin adet mor çiçek el emeğiyle tek tek toplanıyor. Birkaç dönümlük alanda yapılan nitelikli safran üretimi, sezon sonunda sağladığı toplam ciro bakımından gayrimenkul yatırımına denk bir getiri potansiyeli sunuyor.

HASADI SADECE GÜNEŞ DOĞMADAN YAPILIYOR

Ekim ayında tarlalarda başlayan hareketlilik, safranın toplanma tekniğindeki özel şartları da beraberinde getiriyor. Çiçeklerin sabah güneşinin ışıklarıyla birlikte etken maddelerini kaybetmemesi amacıyla, toplama işlemleri gün doğumundan önceki erken saatlerde gerçekleştiriliyor.

Elle tek tek toplanan çiçeklerin içerisindeki kırmızı lifler, gün içerisinde özenle ayrılarak kurutma fırınlarına veya iklimlendirilmiş alanlara alınıyor. İleri işleme aşamalarının ardından paketlenen ürünler, iç piyasadaki aktarların yanı sıra ihracat kanalları üzerinden dünya pazarlarına sevk ediliyor.

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YERİNDE YETİŞİYOR

Safran bitkisi, kurakçıl yapısı ve düşük su gereksinimi nedeniyle Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişme imkanına sahip. Soğana dayalı bir yumru bitkisi olan safran, doğru toprak hazırlığı ve düzenli çapalama şartı sağlandığında uzun yıllar verim vermeyi sürdürüyor. Üreticiler, bahçe ve tarlalara dikilen soğanların her yıl çoğalarak rekolteyi artırdığını belirtiyor.