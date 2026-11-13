Fransa'da evinin bahçesine yüzme havuzu yaptırmak isteyen bir kişi, kazı çalışmaları sırasında büyük bir sürprizle karşılaştı. Toprağın altına gömülmüş plastik poşetlerin içerisinden 5 külçe altın ve onlarca altın sikke çıktı.

Yaklaşık 700 bin euro (39 milyon 18 bin TL) değerindeki hazinenin sahibinin kim olduğu belirlenemezken, yapılan incelemelerin ardından altınların tamamı ev sahibine kaldı.

HAVUZ KAZARKEN POŞETLERİN İÇİNDE KÜLÇE ALTIN VE ONLARCA SİKKE BULDU

Olay, geçtiğimiz yıl Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Neuville-sur-Saone kasabasında yaşandı. Yaklaşık bir yıl önce satın aldığı evin bahçesine yüzme havuzu yaptırmak isteyen ev sahibi, kazı sırasında toprağa gömülmüş plastik poşetler buldu. Poşetlerin içerisinden 5 külçe altın ve onlarca altın sikke çıktı.

İlk incelemelerde yaklaşık 700 bin euro değerinde olduğu tahmin edilen altınlar, ev sahibinin belediyeye haber vermesi üzerine yetkililer tarafından incelemeye alındı.

ALTINLARIN GEÇMİŞİ ARAŞTIRILDI

Yapılan incelemelerde, külçelerin üzerindeki seri numaraları takip edildi. Araştırmalar sonucunda altınların Lyon bölgesindeki bir metal işleme şirketinde yaklaşık 15-20 yıl önce eritilerek külçe haline getirildiği belirlendi.

Altınların yasal yollarla edinildiği ve herhangi bir hırsızlık ya da suçla bağlantısının bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca tarihî veya arkeolojik bir değer taşımadığına karar verildi.

700 BİN EUROLUK HAZİNE EV SAHİBİNE KALDI

Fransa Medeni Kanunu'nun 716. maddesine göre, sahibi kanıtlanamayan ve tesadüfen bulunan gömülü hazineler, kişinin kendi arazisinde ortaya çıkması halinde tamamen bulana ait oluyor. Bu nedenle altınların tamamı ev sahibine bırakıldı.

Hazinenin geçmişine ilişkin gizem henüz çözülemedi. Evin önceki sahibinin hayatını kaybettiği belirtilirken, altınları bahçeye kimin ve hangi amaçla gömdüğü bilinmiyor. Şu ana kadar herhangi bir mirasçı da mülkiyet iddiasında bulunmadı.

Ev sahibinin altınları tahmini değeri üzerinden satması halinde yaklaşık 80 bin 500 euro (4 milyon 486 bin 470 TL) vergi ödemesi, geriye ise 619 bin 500 euro (34 milyon 531 bin 830 TL) kalması bekleniyor.