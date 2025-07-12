Bahçelerin baş belası olan salyangozlar, ne kadar masum görünse de koni gibi bazı türleri oldukça zehirli olabiliyor. Bitki ve bahçe sebzeleri için endişe verici olan salyangoz türleriyle nispeten başa çıkılsa da büyük çoğunluğu insanlar için zararsızdır. Fakat bazı istisnalar var. Koni salyangozları ve elma salyangozları zehirlidir ve parazitler taşır. Bu iki tür sucul olduğu içi arka bahçenizde görmeniz olasıdır.

2 TÜR SALYANGOZ TÜRÜNE KARŞI DİKKAT EDİN

Salyangozlar bahçede gerçek bir baş belası olabilir, bazen bitkileri ve sebzeleri endişe verici bir hızla kemirebilirler. Ancak, genellikle başa çıkmaları nispeten kolaydır ve büyük çoğunluğu insanlar için zararsızdır. İstisnalar da vardır. Koni salyangozları zehirlidir ve elma salyangozları da rahatsız edici parazitler taşır, ancak her ikisi de sucul türler olduğundan, arka bahçenizde bunlardan birine rastlamanız nadirdir.

UZAK DURUN VE DOKUNMAYIN

Uzmanlar özellikle Florida ya da Hawaii'de yaşayanlar için uyarılar yaptı. Buralarda dev Afrika salyangozuna rastlamak oldukça olağan. Ve bu tür istilacı türler arasında. Uzmanlar, Afrika salyangozundan uzak durulması ve dokunulmaması konusunda uyarıyor.

36 HASTALIĞA NEDEN OLUYORLAR

Afrika salyangozu, potansiyel ölümcül menenjite neden olabilir. Ve bahçedeki solucan türleri için büyük tehlike. Bilim insanları bu salyangozları 36 patojenle yani hastalıklara neden olan organizmalarla ilişkilendiriyor. Ve bunlardan yaklaşık yirmi düzinesi insanları enfekte etme yeteneğine sahip. Yani sizi ısırmasa da aynı derece ölümcül olabiliyor.

20 CM'YE KADAR UZUYORLAR

ABD Tarım Bakanlığı tarafından GAS olarak bilinen Dev Afrika salyangozu, 20 cm'ye kadar uzayabiliyor. 500 farklı bitkiyle beslenen bu salyangoz, son derece yıkıcı türler arasında. Hızlı ürer ve birkaç ay içinde yeni yumurtalarını bırakırlar. Ve kendi kendilerine üreyebildikleri için başka bir salyangoza ihtiyaç da duymazlar.

NEMLİ VE KARANLIK YERLERDE SAKLANIRLAR

Açık ve koyu renkli çizgileri olan Afrika salyangozlarının kabuklarında biri uzunluğunun en az yarısını kaplayan 7 ila 9 halkası bulunur. Eğer bahçenizde ciddi bir bitki hasarı varsa bu salyangozların olduğunun bir göstergesidir.

Genellikle kalın bitki örtüsü veya taşların, atılmış saksı altınlarında nemli ve karanlık yerlerde saklanırlar. Uzmanlar bu salyangozların görülmesi halinde elle değil eldivenler atılmasını öneriyor.