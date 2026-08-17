İngiltere’deki doğa koruma dernekleri ve ornitoloji uzmanları, yaz sonu dönemiyle birlikte bahçelerde artan serçe popülasyonuna ilişkin kapsamlı bir uyarı yayımladı. Vatandaşların iyi niyetle yaptığı bazı besleme ve bakım alışkanlıklarının, serçe popülasyonunu tehlikeye attığı bildirildi.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA POPÜLASYON DÜŞÜŞTE

Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB) verilerine göre, İngiltere’deki evcil serçe nüfusunun son yıllarda ciddi oranda azaldığına dikkat çekildi. Uzmanlar, bahçelerde yapılan yanlış uygulamaların bu düşüşü hızlandırdığını vurgulayarak vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları sıraladı:

İŞLENMİŞ GIDALAR VE SAĞLIK RİSKLERİ

İngiliz veteriner hekimler ve ornitologlar, bahçelere bırakılan bayat ekmek, pişmiş gıda ve tuzlu artıkların serçelerin sindirim sisteminde kalıcı hasarlara yol açtığını açıkladı. İşlenmiş gıdalardaki tuz ve katkı maddelerinin organizmalarına zarar verdiği, ekmek kırıntılarının ise kursak enfeksiyonlarını tetiklediği belirtildi. Besleme için işlenmemiş tohumlar, kanarya yemleri ve ay çekirdeğinin tercih edilmesi gerektiği ifade edildi.

SU KAPLARINDA BOĞULMA VE BAKTERİ TEHLİKESİ

British Trust for Ornithology (BTO) temsilcileri, sıcak havalarda bahçelere konulan derin su kaplarının özellikle genç serçeler için boğulma riski taşıdığını aktardı. Su kaplarının sığ tutulması, içine tutunmayı sağlayacak taşlar konulması ve kapların düzenli temizlenmemesi durumunda patojen yayılımına yol açacağı uyarısı yapıldı.

ŞEFFAF YÜZEYLER VE YAVRU KUŞ KAYIPLARI

İngiltere'deki koruma uzmanları, ağustos ayında yuvedan yeni çıkan genç serçelerin şeffaf bahçe camlarına, veranda panellerine ve pencere camlarına çarparak hayatını kaybettiğini kaydetti. Çarpmaların önlenmesi adına şeffaf yüzeylere uyarıcı bantlar veya kuş silüetleri yerleştirilmesi tavsiye edildi.