İngiltere’nin Hampshire bölgesine bağlı Milford-on-Sea kasabasında bir mülk sahibi, evinin bahçesindeki çit direğini onarmak için kazı yaptığı sırada Tudor dönemine ait altın sikke definesiyle karşılaştı. Toprağın altından çıkarılan ve aralarında krallık dönemine ait değerli parçaların bulunduğu zula, yapılan incelemelerin ardından açık artırmada yüz binlerce sterline alıcı buldu.

SIRADAN BİR ÇİT TAMİRATI YAPARKEN KEŞFETTİLER

Olay, bahçe sınırındaki hasarlı çit direğini sağlamlaştırmak isteyen çiftin kürekle toprağı kazmasıyla başladı. Zemin seviyesinin altında killi toprağa gömülü halde bulunan onlarca altın sikke, temizlendikten sonra tescil edilmesi amacıyla Taşınabilir Eski Eserler Programı (PAS) yetkililerine bildirildi.

UZMANLAR SİKKELERİN 1530'LARDA SAKLANDIĞINI BELİRLEDİ

İlk etapta 70 adet olarak kayıtlara geçen, ardından bölgede yapılan ek çalışmayla sayısı 76'ya ulaşan sikkeler, Oxford’daki Ashmolean Müzesi uzmanları tarafından incelendi. Uzmanlar, VI. Henry'den VIII. Henry dönemine kadar uzanan ve 1420'ler ile 1530'lar arasını kapsayan bu birikimin, dönemin manastır kapatmalarından ve mülk müsaderelerinden kaçırılmak amacıyla saklandığını tespit etti.

SERVET DEĞERİNE SATILDI

Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Zürih'te düzenlenen uluslararası açık artırmaya çıkarılan tarihi sikkeler, koleksiyoncuların yoğun ilgisiyle 445 bin doların (yaklaşık 22 milyon 250 bin liranın) üzerinde bir bedelle satıldı. Sıradan bir bahçe tamiratı sırasında gün yüzüne çıkan define, Tudor dönemine ait en dikkat çekici bireysel keşifler arasında yerini aldı.