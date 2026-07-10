Vietnam’ın Can Tho şehri, tarımda ezber bozan radikal bir başarı hikayesine ev sahipliği yapıyor. Nhon My beldesinde yaşayan 60 yaşındaki üretici Chau Quoc Hai, geleneksel yöntemleri bir kenara bırakıp 5 hektarlık devasa arazisinde kurduğu modern düzenle bölgedeki tüm çiftçilere adeta yeni bir yol haritası çiziyor.

Yıllar önce bahçesini hem meyve hem de fıstık ağaçlarıyla dolduran Bay Hai, karma üretimden beklediği yüksek verimi alamayınca kimsenin cesaret edemediği radikal bir karar aldı: Bahçesindeki tüm greyfurt ağaçlarını tek tek sökerek alanın tamamını betel fıstığı (areka fıstığı) üretimine ayırdı. Bu keskin dönüş, onu bugün bölgenin en büyük üreticisi konumuna taşıdı.

5 HEKTARDA 15 BİN AĞAÇLIK DEV EKOSİSTEM

Bu devasa bahçeyi sıradan arazilerden ayıran en büyük özellik, adeta bir mühendislik harikası olan sistematik yapısı. Bay Hai'nin "yeşil krallığı" tam anlamıyla şu matematiksel düzen üzerine kurulu:

Hassas Düzen: Tüm ağaçlar, maksimum güneş ve besin alabilmesi için 2,2 metrelik milimetrik aralıklarla dikilmiş durumda.

Ağaç Popülasyonu: Bahçede şu an aktif üretimde olan 15.000’den fazla ağaç bulunuyor.

Yaş Dağılımı: Dev ekosistemin omurgasını, en verimli döneminde olan 10 yaşındaki 6.000 ağaç ile geleceğin üretimine hazırlanan 6-7 yaşlarındaki 9.000 fidan oluşturuyor.

Bu kusursuz planlama, dışarıdan bakıldığında bahçeye adeta askeri bir düzenle büyüyen yapay bir orman görünümü kazandırıyor.

MİLYARLAR YATIRDI AMA ÇOK DAHA FAZLASINI KAZANIYOR

Bay Hai’nin milyarlık kazanca ulaşmasındaki sır sadece ağaç seçiminde değil, altyapıya yaptığı vizyoner yatırımlarda gizli. Devasa arazide insan gücünü minimuma indirmek isteyen Vietnamlı girişimci, bahçenin iç kısımlarına kadar uzanan özel beton yollar inşa etti. Bu sayede hasat edilen tonlarca ürün ve ağır bakım ekipmanları, tamamen mekanize araçlarla zahmetsizce taşınabiliyor.

Ayrıca bölgenin en büyük sorunu olan toprak kayması ve su kaybına karşı da kalıcı bir çözüm geliştirildi. Erozyonu tamamen engellemek adına betonla güçlendirilen özel sulama kanalları, ağaçların yılın 365 günü ideal su dengesinde kalmasını sağlıyor. Geleneksel tarımı teknoloji ve mühendislikle birleştiren Bay Hai, Asya tarımında modernizasyonun en somut örneklerinden birini sunuyor.