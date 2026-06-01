İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi yağmasından kurtarılmak amacıyla toprağa gömülen ve yarım asırdan uzun süre saklı kalan yaklaşık 15.000 parçalık madeni para hazinesi, İsviçreli müzayede evi Numismatica Ars Classica tarafından düzenlenen çok yıllı bir açık artırma serisiyle satışa çıkarıldı. "Gezgin Koleksiyonu" olarak adlandırılan ve 100 milyon doların (4 milyar 592 milyon 30 bin lira) üzerinde bir bedelle sigortalanan hazine, nümismatik tarihinin tek bir müzayede programında sunulan en değerli koleksiyonu olarak kayıtlara geçti.

SAVAŞ KORKUSUYLA BAHÇEYE GÖMÜLDÜ

Koleksiyonun temeli, 1930'lu yıllarda Avrupalı bir mirasçının aile şirketindeki hisselerini satarak eşiyle birlikte dünya genelinde nadir madeni para alımları yapmasıyla atıldı. Avrupa ve Amerika kıtasındaki açık artırmalardan toplanan altın ve gümüş paraların her biri günlüklerde ve el yazısı zarflarda kayıt altına alındı.

Nazi birliklerinin ilerlemesi üzerine koleksiyon sahibi, binlerce madeni parayı puro kutuları ve metal kaplar içinde mülkünün bahçesine gömdü. Koleksiyonun yeri, sahibinin ölümünün ardından sırrı saklayan eşi tarafından onlarca yıl sonra varislerine açıklandı.

MÜZE KALİTESİNDE NADİR PARALAR ORTAYA ÇIKTI

Antik Yunan döneminden 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan ve 100'den fazla bölgeye ait paraları barındıran koleksiyonda, toprak altında geçen süreye rağmen yüksek kondisyonda korunmuş kraliyet darpları yer alıyor. Öne çıkan bazı parçalar ve tahmini satış bedelleri şu şekildedir:

1629 Kutsal Roma İmparatoru III. Ferdinand 100 Dukat: 348,5 gram ağırlığıyla Avrupa'da basılmış en büyük altın paralardan biri olan parçanın 1,35 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

1621 Polonya Kralı III. Sigismund 70 Dukat: 243 gram ağırlığındaki paraya 472.000 dolar değer biçiliyor.

1777 Büyük Britanya Kralı III. George 5 Gine: Yaklaşık 340.000 dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Geç 18. ve Erken 19. Yüzyıl İran Tuman Seti: Tahran ve İsfahan'da basılmış, uzmanlar tarafından nadir olarak nitelendirilen set koleksiyonun dikkat çeken diğer parçaları arasında bulunuyor.

MÜZAYEDELER BİRKAÇ YIL DÜRECEK

Mirasçılar tarafından piyasaya sunulan koleksiyon, Numismatica Ars Classica tarafından bir yılı aşkın bir sürede kataloglandı. Koleksiyonun ilk bölümünü oluşturan ve II. Charles döneminden VI. George'un taç giyme setlerine kadar uzanan Britanya makineli darp paraları, Londra'daki serginin ardından 20 Mayıs 2025'te Zürih'te yapılan ilk açık artırmada satışa sunuldu. Farklı dönem ve coğrafyalara ait diğer parçaların satışı ise önümüzdeki yıllarda aşamalı olarak devam edecek.