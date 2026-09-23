Yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilecek besinler arasında gösterilen ıspanak, sofralara sağladığı faydaların yanı sıra yetiştiriciliğindeki dikkat çekici özelliğiyle de öne çıkıyor. Bahçesine ıspanak ekenler, bitkinin tamamını tek seferde sökmek yerine yaprakları kademeli olarak topladığında aynı ekimden birden fazla kez ürün alabiliyor.

15 KEZ HASAT EDİLEBİLİYOR

Özellikle dış yaprakların tek tek veya kademeli şekilde alınması, bitkinin merkezindeki yeni yaprakların gelişmeye devam etmesini sağlıyor. Uygun çeşit ve yetiştirme koşullarında bu yöntemle hasat sayısı oldukça yükselebiliyor; bazı üretim uygulamalarında aynı ekimden 15'e kadar hasat alınabildiği belirtiliyor. Ancak bu sayı her bahçede aynı sonucu vermiyor ve yetiştirme koşullarına göre değişebiliyor.

Ispanakta hasat genellikle ekimden yaklaşık 2-2,5 ay sonra başlıyor. Bitkinin kökünden tamamen sökülmesi yerine gelişmiş yaprakların toplanması, hasat döneminin uzamasına imkan tanıyor. Böylece tek seferlik ürün almak yerine haftalar boyunca taze yaprak toplamak mümkün olabiliyor.

SADECE VERİMİYLE DEĞİL BESİN DEĞERİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Ispanak potasyum, magnezyum, kalsiyum ve lif açısından zengin bir sebze olarak öne çıkıyor. İçeriğindeki nitratlar da damarların gevşemesi ve kan akışının düzenlenmesi üzerinden kan basıncının kontrolüne katkı sağlayabiliyor.

Bu nedenle ıspanak, hem bahçede uzun süre ürün alınabilmesi hem de besin değeri nedeniyle sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde yetiştirilen dikkat çekici sebzeler arasında yer alıyor.