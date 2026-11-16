Kendi bahçesinde meyve yetiştirerek ek gelir elde etmek isteyenler için az bakım gerektiren ağaç türleri öne çıkıyor. Şeftali ağaçları düzenli budama ve zararlılarla mücadele gerektirirken, bazı meyve ağaçları daha az emekle bol ürün verebiliyor. Uzmanlar, özellikle bahçeciliğe yeni başlayanların tercih edebileceği 5 meyve ağacını sıraladı.

Meyve yetiştiriciliği, doğru ağaç türü seçildiğinde uzun vadede ekonomik bir kazanç kapısına dönüşebiliyor. Ancak her meyve ağacı aynı ölçüde bakım istemiyor. Özellikle düzenli budama, hastalıklar ve zararlı böceklerle mücadele gibi işlemler üreticilerin maliyetlerini artırabiliyor.

Bu noktada daha dayanıklı, farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilen ve az bakım isteyen meyve ağaçları dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bazı türler, yoğun bakım gerektirmeden ürün verebilme özellikleriyle hem hobi bahçeleri hem de meyve yetiştiriciliğiyle gelir elde etmek isteyenler için alternatif oluşturuyor.

DAHA AZ BAKIM İSTEYEN 5 MEYVE AĞACI

İncir ağacı

İncir ağaçları, şeftali ağaçlarına kıyasla zararlı ve hastalıklarla daha az karşılaşıyor. Yoğun budama gerektirmemesi de bakım maliyetlerini azaltabiliyor. Soğuk bölgelerde kışın korunması gerekse de küçük çeşitleri saksıda yetiştirmek mümkün.

Dut ağacı

Bol miktarda meyve vermesiyle bilinen dut ağaçları, dayanıklı yapıları sayesinde farklı yetiştirme koşullarına uyum sağlayabiliyor. Zararlı ve hastalıklarla ilgili sorunların daha az görülmesi, bakım sürecini kolaylaştırıyor. Ancak dökülen meyvelerin leke bırakabilmesi nedeniyle dikim alanının doğru seçilmesi gerekiyor.

Armut ağacı

Hastalıklara dayanıklı ve bölgenin iklimine uygun bir çeşit seçildiğinde armut yetiştiriciliği daha kolay hale gelebiliyor. Güneş alan ve drenajı iyi topraklarda yetişen ağaçların gençlik döneminde düzenli sulanması gerekiyor. Bazı çeşitlerin verimli olabilmesi için yakınında farklı bir armut çeşidinin bulunması da önem taşıyor.

Trabzon hurması

Trabzon hurması, sık budama gerektirmemesi ve ciddi zararlı sorunlarıyla karşılaşmaması nedeniyle öne çıkıyor. Gençken düzenli sulanması gereken ağaç, kökleri güçlendikten sonra daha dayanıklı hale geliyor. Bakımı ise büyük ölçüde kurumuş ve zarar görmüş dalların temizlenmesiyle sınırlı kalıyor.

Azimina (Pawpaw)

Şeftali ağaçlarına göre zararlı sorunları daha az görülen azimina, farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Genç fidanların yoğun güneş ışığından korunması gerekiyor. Olgunlaştığında güneşe daha iyi uyum sağlayan ağaç, genellikle güneşli ortamlarda daha iyi meyve veriyor. Verimli bir tozlaşma için genetik olarak farklı en az iki ağacın dikilmesi öneriliyor.

AZ BAKIM, DAHA DÜŞÜK ÜRETİM MALİYETİ

Uzmanların sıraladığı bu ağaçlar, meyve yetiştiriciliğinde bakım yükünü azaltmak isteyenler için alternatif oluşturuyor. Doğru türün ve iklime uygun çeşidin seçilmesi, uzun vadede üretim maliyetlerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabiliyor. Bununla birlikte ticari kazanç; ağacın verimine, yetiştirildiği bölgeye, bakım koşullarına ve ürünün satış fiyatına göre değişiyor.