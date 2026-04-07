Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında patlama yaşanıyor. Uzmanlar, kenelerin sadece vahşi doğada değil, bakımlı bahçelerde de pusuda beklediğini hatırlatıyor. Ancak doğanın sunduğu bazı aromatik silahlar, bu tehlikeli böcekler için "yasak bölge" ilanı anlamına geliyor.

Kenelerin sinir sistemini etkileyen veya nefret ettikleri yoğun aromalar yayan bitkiler, bahçeniz için en ucuz ve etkili sigorta olabilir.

Lavanta ve Biberiye: Zarif görünümlerinin arkasında keneleri uzak tutan güçlü esansiyel yağlar barındırıyorlar.

Krizantem (Kasımpatı): Bu çiçekler, endüstriyel böcek kovucularda kullanılan doğal bileşikleri bünyesinde taşıyor.

Sarımsak ve Kekik: Keskin kokuları sayesinde keneler için alanı yaşanmaz hale getiriyor.

Kedi Nanesi ve Nane: Sadece keneleri değil, sivrisinekleri de doğal yollarla mülkünüzden uzaklaştırıyor.

Bahçecilik uzmanları, özellikle evcil hayvanı ve çocuğu olan aileler için bu yöntemi öneriyor. Lavanta veya kadife çiçeği gibi bitkilerin bahçe sınırlarına dikilmesi, keneler için fiziksel ve aromatik bir engel oluşturuyor. Üstelik bu bitkilerin çoğu, mutfakta baharat olarak da kullanılabiliyor.