Türkiye’de yıllardır buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekmeye alışkın olan üreticiler için ezber bozan yeni bir dönem başladı. Geleneksel ürünlerin yüksek girdi maliyetleri ve düşük marjlarıyla uğraşmak istemeyen büyük tarım işletmeleri, rotayı getirisi dudak uçuklatan yüksek katma değerli alternatif ürünlere çevirdi.

AHUDUDU ZİRVEDE TEK BAŞINA

Geleceğin en karlı ürününü bulmak için yurt dışı pazarlarından iç piyasaya kadar yıllarca süren detaylı saha ve fizibilite incelemeleri yapıldı. Masadaki seçenekler arasından yaban mersini, böğürtlen ve çilek gibi popüler meyveler tek tek değerlendirildi:

Böğürtlen ve bal çalısı pazar hacminin darlığı ve tüketim alışkanlığı nedeniyle elendi. Çilek ise ithal ürünlerin pazarda yarattığı sert fiyat rekabeti baskısı yüzünden rafa kaldırıldı.

Tüm analizlerin sonucunda hem iklim şartlarımıza birebir uyum sağlayan hem de pazar talebi tavan yapan ahududu tercih edildi. İlk fidanların toprağa dikilmesiyle birlikte meyvecilikte "ekenin kazandığı" devir resmen başladı.

ŞEKER PANCARI DA EKLENDİ

Toprağı doğru yönetmek isteyen üreticiler, sadece meyveye değil sanayi bitkilerine de ağırlık veriyor. Ekim nöbeti planlamasına şeker pancarı da dahil edildi.

Buğday ve ayçiçeği gibi geleneksel mahsullerin yanında toprağa giren ahududu ve şeker pancarı, tarladaki verimi katlarken üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Toprağını doğru değerlendirip bu ürünlere yönelenler, kısa sürede yatırdıkları sermayeyi katlayarak çıkarıyor.