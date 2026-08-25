Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının artmasıyla birlikte pazar ve market raflarında yerini sağlamlaştıran kuşkonmaz, yüksek birim fiyatı ve uzun ömürlü üretim yapısıyla tarım sektöründe öne çıkıyor. Türkiye’de perakende kilogram fiyatı 1.000 TL ile 1.200 TL arasında değişen, zincir marketlerde ise 300 gramlık paketlerde 400 TL bandında satışa sunulan sebzenin toptan hal fiyatı ise kalitesine göre 400 TL ile 900 TL arasında seyrediyor.

TOPRAK VE İKLİM KOŞULLARI

Kuşkonmaz üretimi, belirli toprak ve iklim kriterlerine dayanıyor:

Bitki, kök çürümelerini önlemek amacıyla geçirgenliği yüksek, kumlu-tınlı ve süzek toprakları tercih ediyor. İdeal toprak pH değerinin 6,5 ile 7,5 arasında olması bekleniyor.

Kış döneminde soğuklama ihtiyacını karşılayarak dinlenmeye geçen bitki, ilkbaharda toprak sıcaklığının 10-12°C’ye ulaşmasıyla birlikte sürgün vermeye başlıyor. Türkiye'de Eskişehir, Manisa, Muğla ve Edirne gibi farklı iklim yapısına sahip illerde yetiştiriciliği yapılıyor.

Derin kök yapısı sayesinde kuraklığa direnç gösteren bitkide, verim artışı için damla sulama sistemleri ve düzenli yabancı ot mücadelesi uygulanıyor.

TEK BİR DİKİMLE 20 YIL BOYUNCA ÜRÜN VERİYOR

Kuşkonmaz yetiştiriciliği, ilk yatırım döneminin ardından uzun yıllar devam eden bir üretim modeline sahip:

"Pençe" adı verilen kök sistemleriyle kurulan bir kuşkonmaz tarlası, tek bir dikimle 15 ila 20 yıl boyunca ürün verebiliyor.

Dikimi takip eden ilk 2 yıl boyunca kök gelişimini tamamlaması amacıyla üründen hasat yapılmıyor. Ticari anlamda ilk hasat 3. yılda başlarken, tarla tam verim kapasitesine 4. ve 5. yıllarda ulaşıyor.

Tam verim dönemine ulaşmış bir alanda dönüm (dekar) başına ortalama 800 ile 1.200 kilogram arasında rekolte elde ediliyor.

Bahar aylarında günlük 5 ila 10 santimetre büyüme hızına sahip olan sürgünler, makineleşmeye uygun olmaması nedeniyle her gün erken saatlerde elle kesilerek toplanıyor.