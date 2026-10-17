Son dönemde yüksek getirisi ve zorlu iklim koşullarına dayanıklılığıyla öne çıkan kuşburnu yetiştiriciliği, tarım sektöründe yeni bir kazanç kapısı haline geldi. Yüksek C vitamini ve antioksidan içeriğiyle sağlık alanında yoğun talep gören ürün, üreticisine sağladığı yüksek kar marjıyla dikkat çekiyor.

DÖNÜM BAŞINA YÜKSEK GETİRİ

Geleneksel tarım ürünlerine alternatif arayan üreticiler, fidan dikimi için sıraya girdi. -30°C’ye kadar soğuğa dayanabilen ve bakımı görece kolay olan kuşburnu, tam verim döneminde dönüm başına 1,5 ile 2,5 ton arasında rekolte sunuyor.

Piyasada taze meyvenin kilogramı toptan 30 ila 60 TL arasında alıcı bulurken, kurutulmuş çaylık veya marmelatlık olarak işlenen ürünlerde kilogram fiyatı 150 ila 300 TL seviyelerine kadar çıkıyor. Girdi ve bakım maliyetlerinin düşük olması nedeniyle elde edilen gelirin yaklaşık %60 ila %70'i net kar olarak üreticinin cebine kalıyor.

İŞLENMİŞ ÜRÜN SATIŞI KAZANCI İKİYLE KAPLIYOR

Sadece taze meyve olarak değil; marmelat, çay ve kozmetik sektöründe kullanılan kuşburnu yağı olarak da pazarlanan ürün, katma değeri yüksek bir tarımsal yatırıma dönüşmüş durumda.

Özellikle ıslah edilmiş az dikenli kültür çeşitlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte hasat işçiliği kolaylaşırken, dönüm başına sağlanan yüksek gelir yatırımcıların ilgisini bu alana çekmeye devam ediyor.