Doğada kendiliğinden yetişebilen ve bahçelerde de üretilebilen kocayemiş, hem meyvesi hem de farklı kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Halk arasında dağ çileği olarak da bilinen bu bitki, sonbahar aylarında olgunlaşan kırmızı meyveleriyle öne çıkıyor. Reçelden marmelata, jöleden kompostoya kadar birçok üründe kullanılabilen kocayemiş, alternatif meyve yetiştiriciliğiyle ilgilenenlerin de dikkatini çekiyor.

Akdeniz iklimine özgü bitkiler arasında yer alan kocayemiş, uygun koşullarda 3 ila 5 metreye kadar büyüyebiliyor. Doğal ortamında orman açıklıklarında, makiliklerde ve çalılık alanlarda yetişen bitki, bahçelerde de rahatlıkla üretilebiliyor. Her dem yeşil özelliği sayesinde yıl boyunca yapraklarını koruyan kocayemiş, beyaz çiçekleri ve kırmızı meyveleriyle süs bitkisi olarak da tercih ediliyor.

KÖKLERİ GELİŞTİKTEN SONRA KURAKLIĞA KARŞI DAYANIKLI OLUYOR

Kocayemiş yetiştirmek isteyenlerin öncelikle iklim ve toprak koşullarına dikkat etmesi gerekiyor. Ilıman iklimi seven bitki, güneş alan veya yarı gölgeli bölgelerde gelişebiliyor. Suyu kolayca geçiren, iyi drene edilmiş ve organik madde bakımından zengin topraklar yetişmesi için uygun ortamı sağlıyor.

Bitki, tohumla, kök sürgünleriyle ve çelik yöntemiyle çoğaltılabiliyor. Sonbahar veya ilkbahar aylarında dikilebilen kocayemiş, özellikle ilk gelişim döneminde düzenli sulama istiyor. Kök sistemi güçlendikten sonra kuraklığa karşı daha dayanıklı hale geliyor. Uygun koşullarda yetiştirildiğinde küçük bir ağaç formuna ulaşabiliyor.

HASADI EKİM-ARALIK AYLARI ARASINDA YAPILIYOR

Kocayemişin en dikkat çekici özelliklerinden biri, meyvelerinin olgunlaşmasının uzun zaman alması. Yaklaşık bir yıllık gelişim sürecinin ardından olgunlaşan meyveler, ekim-aralık ayları arasında toplanıyor. Kasım ayı ise hasat açısından öne çıkan dönemlerden biri olarak gösteriliyor.

Ağaçta aynı anda hem çiçek hem de olgun meyvelerin bulunabilmesi, bitkinin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Meyveler başlangıçta yeşil renkte oluyor, olgunlaşma sürecinde sarı ve turuncuya dönüşüyor. Tamamen olgunlaştığında ise parlak kırmızı bir görünüm kazanıyor.

OLGUNLAŞTIĞINI ANLAMAK İÇİN BU İŞARETE BAKIN

Kocayemiş toplarken yalnızca meyvenin rengine bakmak yeterli olmuyor. Olgunlaşan meyvenin hafifçe bastırıldığında yumuşak olması ve dalından kolayca ayrılması gerekiyor. Sert kalan meyvelerin henüz tam olgunlaşmadığı belirtiliyor.

Meyvelerin tamamı aynı zamanda olgunlaşmadığı için hasat sırasında ağacın düzenli olarak kontrol edilmesi öneriliyor. Toplanan ürünlerin ezilmemesi için derin olmayan kaplarda muhafaza edilmesi de önem taşıyor.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Kocayemiş yalnızca taze olarak tüketilmiyor. Kendine özgü tatlı ve hafif ekşimsi aroması sayesinde reçel, marmelat, jöle ve komposto yapımında da kullanılıyor. Ayrıca kurutularak atıştırmalık haline getirilebiliyor, meyve püresi ve çeşitli sosların hazırlanmasında değerlendirilebiliyor.

Besin içeriği bakımından da dikkat çeken kocayemiş, C vitamini ve antioksidan bileşikler içeriyor. Ancak meyvenin aşırı tüketilmesi sindirim sistemi üzerinde müshil etkisi oluşturabiliyor.

HASATTAN SONRA 48 SAAT İÇİNDE TÜKETİLMESİ ÖNERİLİYOR

Kocayemişin en önemli dezavantajlarından biri, toplandıktan sonra uzun süre tazeliğini koruyamaması. Buzdolabında yaklaşık 48 saat saklanabilen meyvenin daha uzun süre değerlendirilmesi için reçel, marmelat veya kurutulmuş ürünlere dönüştürülmesi öneriliyor. Bu özelliği, meyvenin farklı şekillerde işlenerek değerlendirilmesini de önemli hale getiriyor.