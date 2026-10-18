Adana genelinde yaklaşık 5 bin dönüm alanda sürdürülen avokado hasadı hız kazanırken, sezon başında kilogramı 180 lira olan ürünün fiyatı 110 liraya geriledi. Geleneksel tarım ürünlerine kıyasla yüksek getiri sağlayan bu tropikal meyve, bölge çiftçisinin ana üretim kalemleri arasına girdi.

Kentte narenciye, kavun ve karpuz ekimi yapılan arazilerin bir bölümü son yıllarda avokado üretimine tahsis edildi. Erkenci çeşitlerin piyasaya girdiği dönemde kilogramı 180 liradan satılan ürün, hasadın yoğunlaşması ve pazara giren meyve miktarının çoğalmasıyla birlikte çeşit bazında 110 lira seviyesine indi. Üreticiler, fiyattaki bu gerilemeye rağmen iç piyasadaki yüksek tüketim talebi sayesinde satış grafiğinin korunduğunu belirtiyor.

TEK BİR AĞAÇTAN KAÇ KİLOGRAM ÜRÜN ALINIYOR?

Yumurtalık ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde 50 dönümlük bahçesinde beş farklı avokado çeşidi yetiştiren Özen Özer, beş yıl önce başladığı üretim sürecinde yıllık 30 ila 40 ton arasında rekolteye ulaştı. Eylül ayında Zutano çeşidiyle başlayan hasat sürecinde, uygun bakım koşullarında yetişen tek bir ağaçtan 80 kilograma kadar ürün alınabiliyor. Ağaçların yaş alması ve gövde yapısının büyümesiyle birlikte dekardan elde edilen toplam verimin daha da yükseleceği öngörülüyor.

SANAYİ VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDEN YOĞUN TALEP

Avokadonun yalnızca taze sofralık gıda olarak değil, dermokozmetik ve kişisel bakım sanayisinde de ham madde olarak değerlendirilmesi pazar talebini canlı tutuyor. Dalından sert olarak toplanan meyveler, oda sıcaklığında birkaç gün bekletilerek tüketim kıvamına ulaşıyor. Üretim alanlarının her geçen yıl genişlemesiyle birlikte ürünün iç tüketim ihtiyacını karşılamanın ötesinde tarımsal ihracat potansiyeli oluşturacağı kaydediliyor.