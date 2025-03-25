ABD, Asheville'de çekilen görüntülerde kahverengi ayı kostümü giymiş bir adamın, karşısındaki vahşi siyah ayıya doğru korkusuzca yaklaştığı görülüyor. Kostümü gerçek bir ayıdan ziyade spor kulübü maskotunu andırsa da aldırış etmedi...

Adam sakince, ayıyı taklit eden bir avcı yürüyüşüyle ilerledi. Üstelik durmadan ayıya doğru hareket etti ve hafifçe kükredi.

Beklenmedik bir şekilde siyah ayı bu sahte rakibinden ürktü. Koşarak kaçmadan önce, arazinin kenarında kısa bir süre durarak kostümlü adama baktı ve ardından ormana geri döndü.

Siyah ayı defalarca bölgede görülmüştü. Durumdan rahatsız olan mahalle sakinleriyse çareyi kendi yöntemleriyle çözmekte buldu... Öte yandan New York'ta kahverengi ayılar, kısa bir süre önce hayatta kalma içgüdülerine tamamen aykırı bir şekilde donmuş bir gölün üzerinde dans edercesine dolaşarak korkusuzluklarını gözler önüne sermişti...