Enerji krizleri ve yüksek fosil yakıt maliyetleri karşısında alternatif arayan tüketiciler, mini güneş enerjisi santrallerini bahçelerine taşıdı. Rusya ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimler sürecinde gaz ithalatını azaltan bu yöntem, Avrupa ekonomisine şimdiden 12,8 milyar avro tasarruf sağladı.

Almanya ve İngiltere merkezli yenilenebilir enerji şirketleri, dikey panel sistemlerine olan tüketici ilgisinin ve parça talebinin son dönemde iki katına çıktığını rapor ediyor.

DİKEY GÜNEŞ PANELİ ÇİTLERİNİN MALİYETİ NE KADAR?

Alman güneş enerjisi firmalarının saha verilerine göre, dikey fotovoltaik (PV) çit sistemlerinin başlangıç maliyeti 250 avro seviyelerine kadar düştü. Sisteme yapılan yatırım, sağlanan elektrik tasarrufuyla ortalama 8 yıl içinde kendini tamamen amorti ediyor.

Teknik ölçekte bu çitler, optimum hava koşullarında metre başına 100 ila 150 watt arasında güç üretebiliyor. 10 metre uzunluğundaki bir çit duvarı, gün içindeki en yüksek güneş aktivitesinde 5 ila 7,5 kilovat saat (kWh) elektrik üreterek hanelerin temel enerji ihtiyacını karşılıyor.

SİSTEMİN AVANTAJLARI VEYA OLUMSUZ YANLARI NELERDİR?

Fiziksel çevre sınırını yenilenebilir enerji üretimiyle birleştiren bu yöntem, pahalı şantiye iskeleleri gerektirmediği için kurulum işçiliğini minimuma indiriyor. Çatı alanı yetersiz olan veya mimarisi panel montajına uygun olmayan ev sahipleri için pratik bir alan tasarrufu sağlıyor.

Sistemin dezavantajı ise panellerin dikey açıyla yerleştirilmesi nedeniyle, eğimli çatılara kıyasla gün içinde daha az doğrudan güneş ışığı yakalamasıdır. Tüketiciler, bu fütüristik çitleri tek seferde büyük bütçeler ayırmak yerine kendi bütçelerine göre kademeli olarak genişletebiliyor.