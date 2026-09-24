Maggie isimli öğrenci, 2017 yılında okul projesi kapsamında ailesinin evinin bahçesine küçük bir gölet yapmaya karar verdi. Ailesinin yardımıyla yaklaşık 3,7 metre çapında hazırlanan gölet için yalnızca 160 dolar harcandı. Çevresine taşlar ve bölgeye özgü bitkiler yerleştirildikten sonra herhangi bir canlı getirilmedi ve gölet kendi haline bırakıldı.

İLK GELENLER KARA KURBAĞALARI OLDU

Su ve bitkilerin bulunduğu yeni ortam kısa sürede çevredeki canlıların dikkatini çekti. Gölete ilk gelen türlerden biri Amerikan kara kurbağaları oldu. Ardından gri ağaç kurbağaları ve yeşil kurbağalar da bölgeye yerleşmeye başladı. Geceleri kurbağaların sesleri bahçenin alışılmış görüntüsünü tamamen değiştirdi.

Göletin çevresine özellikle yerel bitkiler dikildi. Buttonbush ve Joe-Pye otu gibi türlerin yanı sıra suyun içine beyaz nilüferler eklendi. Bu bitkiler hem amfibiler hem de çeşitli böcekler için beslenme, saklanma ve üreme alanları oluşturdu.

9 YIL SONRA KÜÇÜK BİR EKOSİSTEM OLUŞTU

Başlangıçta basit bir okul projesi olarak ortaya çıkan gölet, dokuz yıllık süreçte kendi doğal dengesini kurmaya başladı. Aile, canlıların zarar görmemesi için gölette filtre kullanmak yerine bitkilerden ve doğal süreçlerden yararlanmayı tercih etti.

Bahçedeki değişim daha sonra ABD merkezli National Wildlife Federation’ın da dikkatini çekti. Alan, yaban hayatına yiyecek, su ve barınma imkanı sağlaması nedeniyle "Certified Wildlife Habitat" (Sertifikalı Yaban Hayatı Yaşam Alanı) statüsüne layık görüldü.

Araştırmalar da bitki çeşitliliği yüksek ve su kalitesi iyi olan küçük bahçe göletlerinin yerel biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Aradan geçen dokuz yılda göletin çevresindeki bitki örtüsü de gelişirken, bölge kurbağalar ve çeşitli böcekler için kalıcı bir yaşam alanı haline geldi. Başlangıçta 160 dolarlık küçük bir okul projesi olan gölet, bugün kendi doğal döngüsünü sürdüren küçük bir ekosistem olarak varlığını devam ettiriyor.