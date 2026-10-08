Alaska'da 1998 yılında bulunan ve eyalet tarihinde keşfedilen en büyük altın külçesi olma niteliğini taşıyan 'Alaska Centennial Nugget', Dallas merkezli Heritage Auctions tarafından düzenlenen müzayedede 750 bin dolara (yaklaşık 36,9 milyon liraya) alıcı buldu.

İç Alaska'daki Ruby kasabası yakınlarında bulunan Swift Creek'teki bir plase arama sahasında madenci Barry Clay tarafından buldozerle yapılan kazı sırasında gün yüzüne çıkarılan külçe, yirmi yılı aşkın bir süre kamuoyunun gözünden uzak tutulduktan sonra 8 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen "Doğa ve Bilim" müzayedesinde ilk kez açık artırmaya sunuldu.

9,14 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

17 x 14,5 x 11 santimetre boyutlarında olan ve bir softbol topundan biraz daha büyük olarak tanımlanan külçe, 294,1 troy ons (yaklaşık 9,14 kilogram) ağırlığa sahip. Parça, Klondike Altına Hücum dönemi’nin 100. yıl dönümünde bulunması nedeniyle 'Alaska Yüzyıl Külçesi' olarak adlandırıldı.

Heritage Auctions yetkilileri, 250 onstan daha ağır olan altın külçesi sayısının dünyada 50'den az olduğunu belirterek, Centennial Nugget'ın Batı Yarımküre'de keşfedilen en büyük altın külçelerinden biri olduğunu açıkladı. Müzayedede 700 bin ila 1 milyon dolar arasında bir fiyata satılması öngörülen parça, 750 bin dolarlık nihai teklifle satılarak toplamda 2 milyon 356 bin 714 dolar gelir elde edilen müzayedenin en yüksek bedelli satışı oldu.

YÜZEY SAFLIĞI %87,59 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Beyaz kuvars matrisi üzerine yerleşmiş altın yapısından oluşan külçenin yüzeyine yapılan X-ışını floresanı (XRF) analizi, dış yüzeydeki altının ortalama %87,59 saflıkta (21 ayar) olduğunu ortaya koydu. Boyutlarının büyüklüğü nedeniyle özgül ağırlık testine tabi tutulmayan parçaya tam bir ayar analizi yapılmadığı için kayacın iç kısmındaki net altın miktarı henüz bilinmiyor.

Uzmanlar, doğal formunu koruyan büyük altın külçelerinin rafine edilmemiş olmaları nedeniyle standart altın gram fiyatından bağımsız, koleksiyon değeri üzerinden fiyatlandırıldığını ifade etti.