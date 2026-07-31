Fransa’nın Lyon kenti yakınlarındaki Neuville-sur-Saone kasabasında, evinin bahçesine yüzme havuzu yaptırmak için kazı başlatan bir mahalle sakini, toprağa gömülü halde beş adet altın külçe ile yüzlerce altın sikke buldu. Piyasa değerinin yaklaşık 800 bin dolar (yaklaşık 38 milyon lşra) üzerinde olduğu belirtilen servetin, hukuki incelemelerin ardından tamamen ev sahibine ait olduğu tescillendi.

İNCELEMELERİN ARDINDAN YASAL ENGEL ÇIKMADIĞI AÇIKLANDI

Mülkü yaklaşık bir yıl önce satın alan ev sahibinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, Fransa Kültür Bakanlığına bağlı Bölgesel Arkeoloji Dairesi (DRAC) ve emniyet güçleri inceleme başlattı.

İncelemeler sonucunda ulaşılan bulgular şu şekilde raporlandı: DRAC uzmanları, plastik torbalar içinde saklanan altınların 15 ila 20 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirledi. Bu durum, altınların devlet mülkiyetine geçen tarihi eser statüsünde değerlendirilmesini engelledi.

Lyon bölgesindeki lisanslı bir rafineriden çıktığı tespit edilen altın külçelerinin üzerindeki seri numaraları incelendi. Emniyet birimleri, altınların herhangi bir hırsızlık, dolandırıcılık veya adli suçla bağlantılı olmadığını doğruladı. Altınların, arazinin hayatını kaybetmiş olan bir önceki sahibi tarafından gömüldüğü tespit edildi. İlgili servete dair herhangi bir vasiyet, resmî kayıt veya hak iddia eden mirasçı ortaya çıkmadı.

FRANSIZ MEDENİ KANUNU UYGULANDI

Fransa’daki 19. yüzyıldan kalma Medeni Kanun hükümleri gereğince; özel mülk üzerinde tesadüfen bulunan ve eski mülkiyeti kanıtlanamayan ya da hak iddia edeni bulunmayan defineler tamamen bulan kişiye devrediliyor. Gerekli tüm yasal süreçlerin ve resmi doğrulamaların tamamlanmasının ardından, soruşturma dosyası kapatılarak altınlar kamuoyuna adı açıklanmayan ev sahibine teslim edildi.