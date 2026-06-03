Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Hannover Bölgesi’nde, yer altı su kaynaklarını korumak amacıyla yaz dönemi sulama kısıtlaması uygulaması yeniden başlatıldı. 1 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak düzenleme kapsamında, belirlenen hava sıcaklığı aşıldığında günün belirli dilimlerinde sulama yapılmasına izin verilmeyecek. Kurallara uymayanlara ise ciddi para cezaları uygulanabilecek.

Artı49'da yer alan habere göre, yaklaşık 1,2 milyon nüfuslu bölgeyi kapsayan genelgeye göre, kısıtlama günlerinde saat 11.00 ile 17.00 arasında sulama yapmak yasaklandı. Yasağın ihlalinin tekrarlanması durumunda cezaların 50 bin Euro’ya (yaklaşık 2 milyon 670 bin liraya) kadar ulaşabileceği belirtildi.

YASAK KENDİLİĞİNDEN DEVREYE GİRİYOR

Sulama kısıtlamasının uygulanmasında Hannover-Langenhagen Havalimanı’ndaki meteoroloji istasyonunun verileri temel alınacak. İstasyondaki termometreler 27 dereceyi gösterdiği an yasak kendiliğinden yürürlüğe girecek ve aynı gün 11.00 - 17.00 saatleri arasında sulama yapılamayacak.

Eğer sıcaklık saat 17.00'den önce 27 derecenin altına düşerse, kısıtlama o an itibarıyla kaldırılacak. Düzenleme sadece şahsi bahçeleri değil; kamusal parkları, tarım arazilerini, futbol, tenis ve golf gibi spor sahalarını da kapsıyor.