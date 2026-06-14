Kaza, sabah saatlerinde Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Fatma Altıparmak ile birlikte bahçeye gitmek üzere yola çıkan Adem Altıparmak yönetimindeki 53 HR 291 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücü Adem Altıparmak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Fatma Altıparmak ise ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, yapılacak incelemelerin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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