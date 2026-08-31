Bahçelerde yıl boyunca görülebilen farelerin, özellikle sonbahar ve kış aylarında yiyecek ve barınak arayışıyla daha sık ortaya çıktığı belirtiliyor. Sosyal medyada "Plant Lover" kullanıcı adıyla bilinen bir bahçe uzmanı, farelerin koku hassasiyetinden yararlanarak onları uzak tutmaya yardımcı olan altı bitkiyi paylaştı.

EN ETKİLİSİ "NANE"

Uzmanın önerdiği doğal bitki çözümleri ve kullanım detayları şu şekilde sıralandı:

Nane (Peppermint):

Mentol kokusu nedeniyle farelerin en çok kaçındığı bitkilerden biridir. Canlı nane bitkisi, koku kalıcılığı sayesinde nane yağına kıyasla daha uzun süreli koruma sağlar. Kapı ve giriş noktalarının yakınına, toprağa veya saksılara dikilmesi tavsiye ediliyor.

Lavanta:

Keskin kokusuyla fareleri ve sinekleri uzak tutarken, arı gibi tozlaştırıcı böcekleri bahçeye çeker.

Nergis:

Acı ve zehirli soğan yapısı nedeniyle fareler tarafından tercih edilmez. Çiçeklenme süresi kısa olan bu bitkinin soğanlarının Eylül ayında dikilmesi, Şubat ve Mart aylarında çiçek açmasını sağlar.

Kadife Çiçeği:

Fareleri uzak tutmada etkilidir ancak aynı zamanda bir "tuzak bitki" işlevi görür. Zararlı böcekleri sebze ve meyvelerden uzak tutmak için kendine çekme özelliği bulunur.

Sarımsak:

Keskin aroması sayesinde farelerin yön bulmak için kullandığı koku izlerini bastırır.

Bahçe Nanesi (Mint):

Yoğun kokusuyla fareleri caydırır. Ancak toprağa doğrudan ekildiğinde hızla yayılarak alanı istila edebileceği için saksıda yetiştirilmesi ve ev temelleri ile kapı eşiklerine yakın tutulması önerilir.