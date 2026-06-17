Kaza, saat 13.00 sıralarında Arapzade Mahallesi Arkaltı Caddesi’nde meydana geldi. B.K. (36) yönetimindeki 16 BKD 435 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkarak kaldırımı aşıp bir apartmanın bahçesine düştü. Otomobilin arka kısmı kaldırımda asılı kaldı.
Kazada sürücü anne ile araçta bulunan 3 çocuğundan 2’si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, çevredeki vatandaşlar gözyaşı döken çocukları sakinleştirmeye çalıştı.
Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.