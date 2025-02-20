Domatesleri iç mekanda ya da saksılarda ekmek isteyenlere profesyonel yetiştiriciler bazı teknikler öneriyor. Sağlam ve verimli bitkiler elde etmek için son derece basit olan bir hile yeterli olabiliyor. Bu hile domates üretiminizi iki katına çıkaracak.

Bahçıvanlar özellikle ardışık dikim tekniğini öneriyor. Domatesleri de ardışık dikim tekniğiyle ekebilir ve verim alabilirsiniz. Güçlü bir kök ağı geliştirmek için yapılan bu art arda dikim tekniği bitkilerin köklerini sağlamlaştırıyor.

DOMATESİ EVDE NASIL EKİLİR?

Domates tohumlarını, kaplara ya da hafifi saksı toprağıyla dolu bir tepsiye ekin. Sıcaklık 20 ila 25 derece olmalı ve bol ışık almalıdır. Yaprakları çıktıktan sonra onları daha büyük saksılara yerleştirin. Gövdelerini ise ilk yapraklara kadar gömün. Bu yeni kökler çıkmasını sağlar.

Bu saksılarda büyüyen domatesleri bu kez daha büyük bir saksıya yerleştirin. Yine aynı işlemi tekrar edin. Bu teknik sayesinde domateslern kökleri sağlam olacak. Ve 2 kat meyve üretecek.