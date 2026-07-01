T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Ö.Y, konsolosluk kasasında bulunan 190 bin doların 180 bin dolarını peyderpey alarak sanal bahiste kaybetti. Kasadaki açığı kapatamayacağını anlayan Ö.Y, kasa anahtarını da yanına alarak izne ayrıldı.

İZİN DÖNÜŞÜ SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 1 ay sonra izinden dönen Ö.Y’den kasayı açması istendi. Ancak kasa açıldığında Konsolosluk Hasılatı ve Özel Güvenlik Ödeneği kayıtlarına göre kasada bulunması gereken 190 bin 342 doların 180 bin 134 dolarının eksik olduğu ve kasada sadece 10 bin 208 dolar bulunduğu anlaşıldı.

Disiplin soruşturması kapsamında açığa alınan Ö.Y, Dışişleri Bakanlığı’nın şikayeti üzerine gözaltına alınarak tutuklandı.

"KUMAR BAĞIMLISIYIM"

Soruşturma aşamasında beyanları da alınan Ö.Y., “Uzun yıllardır sanal bahis bağımlılığı olduğunu, başkonsolosluk kasasında bulunan para içerisinden yaklaşık 170 bin doları 3 ay içerisinde peyderpey alarak sanal bahiste kaybettiğini, online oynadığı için miktarın büyüklüğünü anlayamadığını, aldığı paraları iade etmeye çalışacağını” söyledi.

AMATEM'DE YATTIĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan Ö.Y 2017-2018 ve 2022 yıllarında AMATEM’de kumar bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğünü de söyledi.

KASANIN SORUMLULUĞUNU ALMIŞTI

Ö.Y 2024’te Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Musul’a ataşe yardımcısı olarak atandı. Burada göreve başlayan Ö.Y, idari işlerinin yanı sıra konsolosluğun hasılat ve özel ödeneklerinin tutulduğu kasanın kontrolünden sorumlu oldu.

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Başsavcılığı, Ö.Y hakkında “zincirleme şekilde zimmet” suçu işlediği iddiasıyla 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.