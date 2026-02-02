İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yasa dışı bahis' ve 'kara para' soruşturması kapsamında bahis baronu olduğu tespit edilen Şeref Yazıcı'nın tüm mal varlığına el konuldu.



Yazıcı hakkında 'yasa dışı bahis oynatma', 'yasa dışı bahis platformlarına alt yapı desteği sağlama', '7258 sayılı yasaya muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından işlem başlatılırken, MASAK analizlerinde şüpheliye ait milyarlarca dolarlık işlem hareketi tespit edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcı'ya ait şu varlıklara el konulduğunu bildirdi:



- Taşınır ve taşınmaz mallarına

- Şirket ve ortaklık paylarına

- Banka ve finans kuruluşlarındaki hesaplarına

- Kripto para piyasası ve borsalardaki varlıklarına



500 MİLYON DOLARLIK KRİPTO TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK



Öte yandan yapılan teknik incelemeler neticesinde Yazıcı'ya ait olduğu tespit edilen global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto para da donduruldu. Söz konusu bakiyenin tamamının devlete iadesi için işlem başlatıldı.



FİRARİ OLARAK ARANIYOR



Darkex isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibi olan Şeref Yazıcı hakkında tutuklama kararı olduğu ancak Yazıcı'nın yurt dışında firari durumda bulunduğu biliniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, aynı soruşturma kapsamında şüpheli Veysel Şahinle irtibatlı olduğu tespit edilen, şüpheli Şeref Yazıcı'nın yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak haklarında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında;

MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı verilmiştir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde şüpheli Şeref Yazıcı’ya ait global şirketlerde bulunan 500 Milyon Dolar değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulmuş olup ülkemize iade işlemleri devam etmektedir. Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir."







