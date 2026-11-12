Antalya’da Kemer Belediyesi'nin yaptığı suç duyurusu üzerine harekete geçen savcılık, belediye iştirakinde gerçekleşen dev bir para aktarımı iddiasını ortaya çıkardı. Kemer Belediyesi iştiraki Personel Limited Şirketi'nin müdürü M.K.Y., şirket kaynaklarından kendi hesabına yaklaşık 80 milyon lira geçirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında M.K.Y.'nin banka hareketleri mercek altına alındı. Yapılan ilk incelemelerde, şirket hesabından şüphelinin bir bankadaki kişisel hesabına 11 ay içinde yaklaşık 80 milyon lira transfer edildiği belirlendi. Şüphelinin ikinci bir bankadaki hesabına yapılan para transferlerinin miktarı da incelemeye alındı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI, İFADESİNDE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Teknik ve fiziki takibe alınan M.K.Y., 10 Kasım tarihinde İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan şüpheli, suçlamaları kabul ederek çarpıcı itiraflarda bulundu.

Bahis oynadığı için yüklü miktarda borçlandığını öne süren M.K.Y., belediyeye sunulan hizmetlere ait faturaları gerçek tutarlarının üzerinde düzenleyerek şirkete fazladan ödeme yapılmasını sağladığını anlattı. Şüpheli ayrıca, bu fazla ödemelerin yanı sıra şirket çalışanlarının ekim ve kasım aylarına ait SGK primleri için ayrılan parayı da kendi kişisel hesaplarına aktardığını beyan etti.

TUTUKLAMA TALEBİ VE MASAK DEVREDE

İfade ve banka kayıtları doğrultusunda belediyenin büyük zarara uğratıldığını ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan kuvvetli suç şüphesi oluştuğunu değerlendiren savcılık, M.K.Y.'yi tutuklama talebiyle Kemer Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Öte yandan Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket hesaplarından çıkan milyonlarca liranın kimlere ve hangi hesaplara gönderildiğini tespit etmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) rapor talep etti. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.